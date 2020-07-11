شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات جديدة بكورونا في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تسجيل ٧ حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد إصابات الخارجة حالتين و٥ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة إلى حالتي وفاة بمركزي الداخلة والفرافرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٦١ إصابة منهم ٣٧ وفيات منذ بداية الأزمة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، تعافي ١٤ حالة من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٦٦ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ( السكر- الضغط- الأورام- الفشل الكلوي- أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم،

وفى سياق متصل حذرت المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين

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