شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء أول عملية جراحية بالقلب لمريض مشتبه إصابته بكورونا بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق من معهد القلب القومي بالقاهرة أول عملية جراحية بالقلب لمريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، في وحدة قسطرة قلب في مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفي العريش العام، أن فريق طبى برئاسة الدكتور سعيد مرجان استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، أجرى عمليه جراحيه لمريض يعاني من جلطه حاده بالشريان التاجى الجانب.

أضاف منصور، أن الفريق الطبي قام بفتح الشريان التاجى للمريض، في عمليه جراحيه في وحدة قسطرة القلب بالمستشفى.

أشار منصور إلى اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية من جانب الفريق الطبي خلال اجراء العملية الجراحية، حيث أن المريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لفت منصور إلى توقيع الكشف الطبي على نحو ٢٥٠٠ حالة وإجراء ٥٥٠٠ عملية جراحية متنوعة في قسم قسطرة القلب بالمستشفي عن طريق أطباء المعهد القومي للقلب بالقاهرة

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، في شهر فبراير قبل الماضى.

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