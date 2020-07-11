حدث ليلاً| الكنيسة تحذر من كتب مزورة للإنجيل.. وواشنطن تفرض رسومًا على واردات فرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الوطنية للانتخابات": رابط اللجنة الانتخابية بموقع الهيئة ليس لمجلس الشيوخ

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، إن الرابط الخاص لمعرفة اللجنة الانتخابية الموجود على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خاص باللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2019، وليس بانتخابات مجلس الشيوخ.

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الكنيسة تحذر من الترويج لـ"كتب مزورة للإنجيل" وتطالب بالتصدي لمروجيها

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس، وتلح عليهم لقبولهما.

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لا يوجد منقذون.. تحذير من محافظة الإسكندرية بعد غرق 11 شخصًا بشاطئ الموت

حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من خطورة ارتياد الشواطئ والنزول للبحر فجرًا أو ليلًا، لا سيما مع عدم وجود مسؤولين للإنقاذ داخل الشواطئ.

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حالتا وفاة وإصابة ٧ بفيروس كورونا في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تسجيل ٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ عدد إصابات الخارجة حالتين و ٥ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة إلى حالتي وفاة بمركزي الداخلة والفرافرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٦١ إصابة منهم ٣٧ وفيات منذ بداية الأزمة.

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نظام الدراسة وشروط التقديم والمصروفات.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة النووية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمدينة الضبعة، في محافظة مطروح، للعام الدراسي 2020/2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ابتداء من الخميس الموافق 9 يوليو 2020 ويستمر حتى الأحد الموافق 19 يوليو 2020.

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​الأحد.. رئيس جامعة الأزهر يكشف إجراءات مواجهة كورونا عبر "سفراء أون لاين"

يلتقي الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في أول لقاء مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال برنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، تحت رعاية المنظمة، يوم الأحد المقبل.

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اكتشاف جهاز يدمر كورونا في ثوانٍ

قالت جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية إن فريقاً من الباحثين طور جهازاً يقتل فيروس كورونا المستجد بشكل فوري.

ووفقاً لورقة نشرت في المجلة العلمية ماتيريل توداي فيزكس» فقد صمم الفريق منقي هواء يصطاد الفيروس ويقتله» وأظهر نتائج جيدة في الاختبارات التي أجريت في مختبر غالفيستون الوطني، إذ قتل نسبة 99.8 في المئة من الفيروس، حسب جامعة هيوستن، وفقا لصحيفة" البيان الإماراتية".

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حاكم ولاية تكساس الأمريكية محذرًا من كورونا: "الأمور ستصبح أسوأ"

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، إن "الأمور ستصبح أسوأ" في الولاية حيث تم نقل أكثر من 10 آلاف مصاب بفيروس كورونا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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واشنطن تفرض رسوما إضافية على واردات فرنسية بقيمة ١.٣ مليار دولار

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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