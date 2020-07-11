أخبار مصر | على شمال الصعيد.. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر على شمال الصعيد.. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق 11 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت تفاصيل التوقعات كالتالي:

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس السبت ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.