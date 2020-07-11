شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين غيث: «الناس اللى بتلوم البنت ضحية التحرش بعتبرها ناس ميتة وكائنات بلا روح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الفنانة ياسمين غيث، الجمعة، على تضامنها الكامل مع الفتيات ضحايا التحرش، معتبرة أن الأشخاص الذين يلومون الفتيات هم كائنات بدون روح.

وأضافت غيث، في مكالمة هاتفية لبرنامج الجمعة في مصر، المعروض على قناة إم بي سي مصر:«أردتُ تشجيع الفتيات الذين تعرضن للتحرش، ومروا بنفس تجربتي، على أنهم لابد ان يصرحوا بما تعرضوا له سواء كان تحرش لفظى أو جسدى أو أي نوع من انواع التحرش».

وسردت قصتها، قائلة :«انا كنت في 2 ثانوى في مدرسة أمريكية، وكان في مدرس في المدرسة، كان من نوع المدرسين اللى بيمسكوا البنات بطريقة مش مريحة، فهو حاول يتعامل معايا بالطريقة اللى هو متعاد عليها، لكن انا مقبلتش ومسكتش، ووقفت الموضوع من قبل ما يحصل، وقبل ما يحط أيديه عليا انا وقفتله».

مستكملة:«بعدها أدنى درجات وحشة جداً في مادته، وكرهت المادة دى لحد انهارده، وسبت المدرسة».

وتابعت:«كنت محظوظة انى اتكلمت مع والدتى، وكانت متفهمة جداً للموضوع، وبالفعل جاءت إلى المدرسة، وقدمت شكوى ضد المدرس، لكن لم يتم اتخاذ أي اجراء ضده، بل بالعكس استمر في العمل بالمدرسة، وانا تركت المدرسة».

مضيفة:«في ناس بتشوف ان البنت اللى بتطلع تصرح بتعرضها للتحرش، ايًا كان نوعه، بتتهاجم وعيب انك تقولى كده، انا معملتش حاجة غلط انا المجنى عليه، لازم اقول اللى حصل معايا، واشجع البنات انتم مش لوحدكم انا معاكم».

كما أردفت غيث قائلة:«أرى ان أي امرأة في العالم قد تعرضت باى شكلاً كان لنوع من أنواع التحرش»، مشددة:«أقول للاهالى أرجوكم متخوفوش بناتكم، أرجوكم صاحبوهم».

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وأختتمت:«الناس اللى بتلوم البنات، بعتبرها ناس مينة، كائنات من غير روح، لو انت بتتكلم من ناحية الدين الكلام ده ليه وقته، لكن ده مش وقته انك تطلع تقول للبنات تلبس ايه».