 «الأرصاد» : طقس السبت حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية .
وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري ، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية ، نشطة على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية .
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى ، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمى .
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 35 ) ، السواحل الشمالية ( 86– 45 ) ، شمال الصعيد ( 65– 25 ) ، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ) .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 36 – 25 " ، الإسكندرية " 29 – 23 " ، قنا " 40- 28 " ، الأقصر " 40– 30 " ، أسوان " 41 – 31 " .
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الوضع في مصر
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اصابات
80,235
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تعافي
23,274
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وفيات
3,702
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