شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ، اليوم، تلقى طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، وتستمر لمدة 8 أيام حتى 18 يوليو الجارى بـ27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 37 لسنة 2020 الخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال «إبراهيم» إنه ينبغى على راغبى الترشح اعتبارًا من اليوم التوجه إلى لجان المتابعة لاستكمال جميع المستندات المطلوبة، ولاسيما أن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لهم بإجراء الكشف الطبى والتحليل منذ اليوم الثانى لدعوة الناخبين.

وأضاف أن الهيئة أصدرت قرارات بتشكيل لجان المتابعة فى المحافظات بعدد 27 محكمة ابتدائية، والتى يترأسها رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أو مساعدوهم لتلقى طلبات المرشحين طبقا لقرارات الهيئة، التى ينبغى على المرشحين متابعتها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية والمحدد بها المستندات المطلوبة.

وأصدرت الهيئة أيضًا، القرار رقم 38 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين بنظامى الفردى والقوائم، ونص القرار على أن تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين، برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة «أ»، وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقًا للكشوف التى أقرتها الهيئة.

وتتولى اللجان فحص طلبات الترشح، والبت فى صفة المرشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولية.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 39 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن القرار تحديد 100 رمز انتخابى لنظام الفردى، و158 رمزا لنظام القوائم وفقا للجداول المرفقة.

وفيما يتعلق بالقوائم، نص القرار على أنه ينبغى لتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم أن تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح فى كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية بإرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانونى لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دورها بتخصيص الرمز الانتخابى لتلك القائمة فى 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من دائرة، وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية فى الاختيار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإذا تعذر تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.

وفيما يخص مرشحى الفردى، نص القرار على أن يدوّن المرشح الفردى فى طلب ترشحه رغبته فى اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة، ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح، وإذا خلا طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار رمز له، وللمترشح المنتمى لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابى السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردى بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.

وأكد القرار أن هذه القواعد لا تسرى على الأحزاب المتنازع عليها، كما تضمن أن تقوم لجان فحص الطلبات بإعلان كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية لكل من النظامين الفردى والقائمة بحسب الأحوال لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الثانى لغلق باب الترشح بمقار لجان المتابعة فى كل محكمة ابتدائية مختصة. فى سياق متصل، أنهت المحاكم فى المحافظات استعداداتها لاستقبال راغبى الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا، فيما تواصل المستشفيات إجراء الكشف الطبى على راغبى الترشح.

ففى المنيا، أعلن المستشار أشرف عقيل، رئيس المحكمة الابتدائية، الانتهاء من الاستعدادات لتخصيص مقر للجنة المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال الراغبين فى خوض الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وكونت الدكتورة دعاء شلقامى، أمين عام المحكمة، مجموعة عمل لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الابتدائية بالقيام بأعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد المخصصة للراغبين فى الترشح.

وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضى لجنة لمراجعة المقار الانتخابية، ومدى تطبيق منظومة الحماية المدنية وتوفير المياه والكهرباء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وتقديم مقترحات بمقار بديلة لمقار الامتحانات.

وأعلنت مديرية الصحة إجراء 9 أشخاص من الراغبين فى خوض الانتخابات الفحص الطبى داخل لجنة مستشفى المنيا العام، بينهم 4 من ائتلاف الأحزاب و5 من المستقلين.

وفى الشرقية، أنهت محكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار حامد سرحان، استعداداتها، وتقرر اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال دخول وخروج المتقدمين بأوراق ترشحهم بشكل منظم من البوابة الجانبية للمحكمة منعًا للتزاحم، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل قاعة المحكمة بالدور الأول علوى والخاصة بتلقى الطلبات، علاوة على أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بالقاعة والمكاتب الإدارية ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، حفاظًا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين.

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وواصلت مستشفيات الزقازيق العام، والصدر، والقنايات المركزى، والأحرار التعليمى، استقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبى عليهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لافتة إلى أن هناك 12 مرشحًا أجروا الكشف الطبى بالمستشفيات منذ بدء الإجراءات الأربعاء الماضى حتى أمس.

وفى الإسكندرية، قال الدكتور عماد خلف، مدير إدارة الطب العلاجى المركزى فى مديرية الشؤون الصحية، إنه تم توقيع الكشف الطبى الشامل على 17 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ فى ثانى أيام فتح باب الكشف الطبى بالمستشفيات المخصصة لهذا الغرض وعددها 5 مستشفيات أمس الأول، لافتًا إلى وصول عدد من أنهوا الكشف الطبى إلى 27 شخصًا.

وفى مطروح، قال الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة، إن مستشفيات المحافظة بدأت استقبال راغبى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى، ولم يتقدم سوى شخص واحد فقط حتى أمس الأول، مشيرًا إلى أن المستشفيات المشاركة هى «العلمين النموذجى ومطروح العام»، علاوة على المجلس الطبى العام بمطروح.

وفى المنوفية، تقدم 7 من المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبى للانتخابات طبقًا للشروط التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى شمال سيناء، استعدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين المتقدمين للانتخابات، وتم تشكيل لجنة طبية بمستشفى العريش العام لإجراء الكشف الطبى والتحاليل اللازمة لهم، إلا أنه لم يتقدم أحد خلال أول يومين لبدء توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح.

وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تحديد مستشفى العريش العام لاستقبال المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء الكشف الطبى عليهم وفقا للإجراءات المتبعة، لافتًا إلى تجهيز مقر لاستقبالهم بالمستشفى، إلى جانب أدوات ومعامل التحاليل المختلفة والأشعات والمجلس الطبى.

وفى الأقصر، أجرى 7 من المرشحين المحتملين الكشف الطبى، وأوضح الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، أنه يتم الكشف بمستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، على أن تكون التظلمات 16 يوليو المقبل.

وفى البحر الأحمر، أنهى مسؤولو محكمة الغردقة الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر، رئيس المحكمة، استعداداتهم لتلقى طلبات المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات. وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم تحديد مقرين لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للترشح، أحدهما بمدينة الغردقة والثانى بمدينة رأس غارب، وسيكون المعمل المشترك لفحص الدم من المواد المخدرة للمرشحين بمدينة الغردقة، وتم تخصيص عدد من الأطباء فى عدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المتقدمين، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم أى مرشح لإجراء الكشف الطبى منذ فتح باب الكشف الطبى.

وفى قنا، نوه الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، بأنه تم توقيع الكشف الطبى على 8 من راغبى الترشح بعد تقدمهم بأوراقهم للقومسيون الطبى التابع لمديرية الصحة.