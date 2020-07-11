شكرا لقرائتكم خبر عن ربط آخر قرية فى«البحر الأحمر» بالشبكة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو نصف قرن من إنشائها وسط الصحراء الشرقية، تم الانتهاء من تحديد مسار خط الكهرباء لربط قرية النصر بالشبكة الموحدة لتكون آخر القرى والتجمعات التابعة لمدينة سفاجا التى يصل إليها التيار.

هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، قالت إنها تفقدت ومسؤولو قطاع الكهرباء وجهاز تعمير البحر الأحمر، القرية والطرق المؤدية لها، وهنأت سيدات القرية ببدء مشروع الربط الكهربائى.

وأضافت «المغربى» أنه تم البدء فى التنفيذ بالفعل، إذ تورد شركة الكهرباء الكابلات والأسلاك ولوحات توزيع الكهرباء المطلوبة لإنجاز الربط الذى سيساهم فى تحسين أوضاع القرية الواقعة بالكيلو ٨٥ على طريق «سفاجا- قنا»؛ حيث سيصبح لدى الأهالى مصدر مستمر للتيار دون الحاجة للمولدات كثيرة الأعطال؛ ما يجذب مزيدًا من العمران ويسهم فى استقرار السكان.

وتفقدت لجنة من محافظة البحر الأحمر القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لحصر احتياجات الأهالى وإدراجها ضمن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وأوضحت رئيسة المدينة أن اللجنة حصرت احتياجات القرية ورتبتها حسب الأهمية، وتشمل توفير استراحات للمعلمين وملعب خماسى وشبكة طرق داخلية بطول 8 كيلومترات ومظلات على مداخل القرية وبوابة رئيسية لها و60 وحدة توطين و50 عمود إنارة، وإحلال وتجديد خزان المياه للقرية سعة 500 طن، وكذلك مبنى الوحدة القروية، وإنشاء مشغل للفتيات لتنمية مهارات الحرف اليدوية، وحماية «تدبيش» سور المدرسة بالقرية من أخطار السيول وإنشاء مخبز.

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