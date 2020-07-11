شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد إجراء 21 ألفًا و488 عملية جراحية ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة خاصة، من خلال مستشفيات «النصر التخصصى، الزهور، النساء والولادة، التضامن، الحياة بورفؤاد، السلام، والرمد التخصصى»، التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وذلك منذ بداية إطلاق المنظومة بالمحافظة فى يوليو من العام الماضى وحتى الآن. وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه تم إجراء «4895 عملية جراحية» من هذه العمليات كعمليات مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل محافظة بورسعيد، وتشمل 120 عملية قلب مفتوح، و25 إيكو قلب بالمنظار، و1045 قسطرة قلبية، و23 قسطرة طرفية، وعمليتين لزراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصى، بالإضافة إلى 91 جراحة من جراحات الأورام بمستشفى التضامن، و423 عملية تفتيت حصوات الكلى بمستشفى الزهور. وأضافت الهيئة أنه لأول مرة تم إجراء 25 عملية زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصى، إلى جانب إجراء 150 عملية إصلاح حول العين، و360 عملية بالجراحات التكميلية والقنوات الدمعية، و1110 عمليات المياه البيضاء والزرقاء للعين، و1420 عملية لحقن الشبكية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجى بالمستشفى، وذلك علاوة على أنه تم إجراء 103 جراحات مخ وأعصاب وعمليات تحويل الأمعاء واستكشاف بالبطن واستئصال جزء من القولون بمستشفى السلام بورسعيد. وأكد د. أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل لا يدخرون جهدًا فى توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، كما أكد أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة لدرجة أن المريض لا يخرج للحصول على الخدمة خارج المحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة.