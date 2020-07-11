شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تصدر شهادات «السلامة الصحية» لـ160 فندقا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منال صلاح مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية وافقت على تسليم شهادة السلامة الصحية ل٢٠ فنادق وقري سياحية جديدة بالبحر الاحمر بعد اجتيازهم لجان التفتيش والفحص للضوابط الخاصة بالتشغيل من لجان السياحة والصحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء ليرتفع عدد الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر إلى نحو ١٦٠ فندق وقرية سياحية حصلت على شهادة السلامة الصحية للفنادق والقري السياحية بما يمثل نحو ٧٠٪ من الطاقة الفندقية بالبحر الأحمر والتي اجتازت اعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء فيما تواصل لجان التفتيش أعمالها لفحص طلبات الفنادق المتقدمة للتشغيل .

وأكدت صلاح أن جميع الشهادات الخاصة بالسلامة الصحية التي تم تسليمها للفنادق منذ بداية قرار عودة السياحة الداخلية مدون عليها العمل بنسبة 25% من منتصف مايو الماضي ثم شهادات أخرى مدون عليها العمل بطاقة 50٪ بداية من شهر يونيو الماضي وتم استخراج الشهادات الجديدة بطاقة 50٪ لجميع الفنادق لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور خالد عناني وزير السياحة الاثار

وأوضحت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أنه تمت الموافقة على تشغيل 50 مطعم وكافتيريا سياحي بالمحافظة وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكده على أن سيتم ايفاد لجان للتاكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.