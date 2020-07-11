شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع المدني يدعم مستشفي الصالحية الجديدة بتانك أكسجين بقيمة 50 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مؤسسات المجتمع المدني دعمها لمنظومة الصحة بالشرقية، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات.

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني ودعمه المتواصل للمستشفيات خلال هذه الأزمة، لافتا إلى أنه تم اليوم دعم مستشفي الصالحية الجديدة المركزي بتانك أكسجين سعه ٦٠٠٠ لتر، بتكلفة تقديرية بلغت ٥٠ ألف دولار.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي بسرعة التشغيل وذلك بعد قيام اللجنة الهندسية والفنية بتركيبه، وذلك ضمن خطة تطوير مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها «العناية المركزة، والعمليات، والحضانات» بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.

المجتمع المدني يدعم مستشفي الصالحية الجديدة بتانك أكسجين

المجتمع المدني يدعم مستشفي الصالحية الجديدة بتانك أكسجين