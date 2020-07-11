شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: شفاء نحو 55% من حالات كورونا.. والوفيات لا تتجاوز 5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة شمال سيناء على شفاء نحو 55% من اجمالى حالات كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول التحاليل الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن اجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 271 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتى تفيد ايجابية عدد 60 حالة بنسبة حوالى 22 % من اجمالى المشتبه فيهم، وسلبية عدد 55 حالة أخرى بنسبة حوالى 20.5 % من اجمالى المشتبه فيهم، وهناك عدد 6 حالات تحت البحث بنسبة حوالى 2.2 %.. إلى جانب عزل 150 حالة منزليًا بدون أخذ عينات بنسبة حوالى 55.4 % .

وأضاف أن إجمالي حالات الشفاء بلغ عددها 148 حالة بنسبة عامة حوالى 54.6 % ( منهم عدد 26 حالة من المحجوزة في المستشفيات بنسبة حوالى 43 % و122 حالة من المعزولة منزليا بنسبة حوالى 45 % من اجمالى المشتبه فيهم وأكثر من 80 % من اجمالى الحالات المعزولة منزليا، ولا تزال هناك 28 حالة تحت العزل المنزلى لحين سحب العينات للتأكد من اصابتهم بنسبة حوالى 10 % من اجمالى المشتبه فيهم وبما يمثل نسبة 18.7 % من عدد المعزولين منزليا .

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الايجابية فقد توفيت 13 حالة ( 10 حالات من العريش وحالتين من الشيخ زويد وحالة من بئر العبدوحالة أخرى من نخل بوسط سيناء ) بنسبة حوالى 4.8 % من اجمالى الحالات المشتبه فيها وتمثل نسبة حوالى 20 % من الحالات الايجابية، إلى جانب حجز حالتين في مستشفى العريش العام وعدد 7 حالات في مستشفى بئر العبدالمركزى باجمالى 9 حالات تمثل نسبة حوالى 3 % من اجمالى حالات الاشتباه ونسبة حوالى 15 % من الحالات الايجابية، وتم عزل عدد 12 حالة منهم منزليًا بنسبة تمثل حوالى 4 % من اجمالى المشتبه فيهم وحوالى 20.3 % من الحالات الايجابية .