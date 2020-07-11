شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يعلن عن التقدم بـ 4 مرشحين لـ«فردى الشورى» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد حسن عبدالمنعم مسؤول الإعلام بحزب النور بمحافظة البحيرة، إن الحزب قرر التقدم بعدد 4 مرشحين لخوض انتخابات مجلس الشورى على المقاعد الفردية بالمحافظة والبالغ عددهم 7 مقاعد.

وأضاف «عبدالمنعم» إن المرشحين الذين سيدفع بهم الحزب للمقاعد الفردية في المحافظة هم المهندس إسلام أحمد المغربي، أمين الحزب في المحافظة، وأشرف أبوكاشيك عضو مجلس الشوري السابق عن حزب النور، ومحمود غلاب وعبدالرسول طبلية.

وأوضح «عبدالمنعم» إلى قيام المرشحيين الأربعة المحتملين للحزب بتوقيع الكشف الطبي عليه