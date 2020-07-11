شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة جنينها وإصابتها بنزيف.. فريق طبى ينقذ حياة سيدة مصابة بكورونا في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بمستشفى سوهاج العام، الجمعة، من إنقاذ سيدة مصابة بفيروس «كورونا» بعد وفاة جنينها داخل الرحم، حيث جرى إجراء جراحة عاجلة لها أثناء إحتجازها بمستشفى الهلال للتأمين الصحى وإخراج الجنين، وإنقاذ حياتها بعد إصابتها بنزيف.

وقالت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان لها، أن فريقا طبيا بمستشفى سوهاج العام تحرك لمعاينة حالة سيدة تبلغ من العمر (29 سنة) محتجزة بمستشفى الهلال، وحامل في جنين متوفى في الشهر السادس، ومصابة بفيروس كورونا، وأنها موجودة في غرفة العناية المركزة، وموضوعة على جهاز تنفس صناعي، وبها نزيف مهبلي شديد، لافتة إلى قيام الفريق الطبى برئاسة الدكتور عبدالباسط عبدالحميد، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي سوهاج العام، بمناظرة الحالة وعمل تفريغ وتنظيف لرحم السيدة لإيقاف النزيف، ونجح الفريق الطبي في وقف النزيف وإنقاذ حياتها.