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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حريق هائل يلتهم شقة سكنية غربي الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية بعقار في منطقة الناصرية الجديدة، وذلك دون حدوث إصابات.
تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بالبلوك رقم 2 بمساكن الناصرية الجديدة.
وعلى الفور انتقل ضباط القسم برفقة قوات من إدارة الحماية المدنية وحي العامرية ثان إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
ومن جانبه، قال محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، إن الحريق تسبب في التهام محتويات الشقة بالكامل، لافتا إلى أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات.
حرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة.
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