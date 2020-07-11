شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صعوبة ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنهاية شهر يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك نظرًا لضيق الوقت بين موعد انتهاء الامتحانات 21 يوليو ووقفة عرفات والعيد نهاية يوليو الجاري.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم إعلان النتيجة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى واستكمال أعمال المراجعة ورصد درجات الطلاب مشيرا إلى وزارة التربية والتعليم تؤكد على حصول الطلاب على حقهم الكامل في التصحيح ولا تريد الاستعجال في اعلان النتيجة بحيث يتم منح الفرصة كاملة للمصححين ومقدري الدرجات والمراجعين للقيام بأعمالهم على أكمل وجه دون ضغوط أو استعجال.

وأوضح المصدر أن كنترولات الثانوية العامة والمصحيين ومقدري الدرجات لن يعملوا خلال إجازة عيد الأضحى، وسوف يحصلوا على ثلاثة أيام راحة مثل باقي موظفي الدولة، على أن يتم استئناف العمل عقب العودة من الأجازة مباشرة.