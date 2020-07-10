شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات القبول للمعهد الفنى للتمريض بالتأمين الصحي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة فرع التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور حسن محمود محمد سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، مواعيد امتحانات القبول للمعهد الفنى للتمريض للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، حيث سيتم إجراء الامتحانات لمادتى الإملاء والانجليزي معا بقاعة التدريب بمبنى الهلال على مدار ثلاث أيام.

اليوم الأول الإثنين الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٠وذلك للمجموع من ٢٨٠ إلى ٢٧٣، اليوم الثاني الثلاثاء الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٠ وذلك للمجموع من ٢٧٢ إلى ٢٦٧.٥، اليوم الثالث الأربعاء الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وذلك للمجموع من ٢٦٧.٢٥ إلى ٢٦٠.

وأشار الدكتور محمد يحيى أسماعيل رئيس مجلس إدارة المعهد ومدير عام مستشفى التأمين الصحي ببني سويف أن درجة النجاح في الامتحان سبعة من عشرة درجات، وعلى كل طالبة إحضار قلم جاف خاص بها وإيصال الدفع ولن يسمح بدخول الطالبه إلا بإرتداء الكمامة الطبية، وسيتم إنتظار الطالبات بمدرسة الأقباط أمام مبنى الهلال .

وتم فتح باب القبول يوم السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٠، وذلك بمدرسة الأقباط الإعدادية بجوار مبنى الهلال، ولا يقل المجموع عن 260 درجة بنسبة 92%.