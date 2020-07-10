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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع إجراءات الكشف الطبي على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفي الأمراض الصدرية، والمجلس الطبي العام بالأحرار بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، ومتابعة إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ من أبناء محافظة الشرقية، باللجان المتخصصة والتي تعمل من التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءاً، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص مستشفيات الزقازيق العام، والأمراض الصدرية، والقنايات المركزي، والأحرار التعليمي، لتوقيع الكشف الطبي وعمل الفحوصات الطبية، بالتنسيق مع المجلس الطبي العام بالأحرار، والذي يقوم بتسليم إخطار الكشف الطبي للمرشحين لتقديمه للمحكمة، ويقوم بتسليم النتيجة لهم في خلال ٧٢ ساعة.
وتابع وكيل الوزارة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفي الصدر بالزقازيق، ونقل المرضي للدور الثاني لتطوير شبكة الغازات بالدور الثالث، كما تابع تطوير قسم الأشعة بعد تركيب جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفي، وأطمأن على الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي، موجها بتطوير بعض الأماكن بالمجلس الطبي العام، ومنها السقف الخاص باستراحات المواطنين الخاضعين لتوقيع الكشف الطبي بالقومسيون الطبي.
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