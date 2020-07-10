شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين 1013 طالب وطالبة بالفرق النهائية في المدن الجامعية لأداء الامتحانات‬ بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم قبول طلبات جميع المتقدمين بطلب للسكن في المدن الجامعية من طلبة وطالبات الفرق النهائية بالكليات قبل أداء الإمتحانات، لافتا إلى أن 1013 طالبا وطالبة تقدموا بطلبات للسكن وجرى قبولهم جميعًا، وذلك إيمانا من الجامعة بمسئوليتها الإجتماعية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح عزيز- في تصريحات له اليوم- أن الجامعة بدأت في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، وفقا للإجرءات والقواعد المنظمة، وستستمر عملية التسكين حتى 13 يوليو الجارى استعدادا لبدء ماراثون إمتحانات الفرق النهائية، مششددا على أهمية مراعاة التباعد في الغرف وتوفير التهوية الجيدة بها، بحيث تحتوي كل غرفه على سريرين لطالبين فقط، بالإضافة إلى تزويد دورات المياه بالصابون لغسل الأيدى باستمرار وبطريقة صحيحة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى تخصيص طبيب وممرضة في الأماكن المخصصة للتسكين من مباني الرعاية، والعارف، ومبنى (1 و2 ) بالجامعة الجديدة، وعمارات مدينة سوهاج الجديدة، منوها بأنه لن يتم قبول أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا عند بدء التسكين، وأن من تظهر عليه أعراض الإصابة خلال الإمتحانات سيجري عزله في مبنى مخصص لذلك.

وأكد عزيز، أن الجامعة خصصت عشرات الكواشف لقياس درجة الجرارة للطلاب داخل مدنها الجامعية، وكذلك أمام اللجان بحرميها القديم والجديد، وسيجري تعقيم وتطهير كافة مباني المدن والقاعات قبل وخلال وبعد أداء الإمتحانات.

وقالت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، أنه جرى صياغة استبيان يقوم الطلاب بملئه والتوقيع عليه عند القدوم للتسكين، يوضح التاريخ المرضي المحتمل لكل طالب من حيث احتمالية مخالطته لمريض بالفيروس، أو قدومه من منطقة موبوءة جرى إغلاقها والإعلان عنها، أو معاناته من أعراض مرضية، أو إجراءه لفحوصات أثبتت الإشتباه في إصابته، أو تلقيه علاج للفيروس.

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