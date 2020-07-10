شكرا لقرائتكم خبر عن لا توجد أعراض كورونا.. الإفراج الصحي عن طاقم سفينة روسية خلال رسوها ميناء الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت السلطات الصحية بالحجر الصحي بميناء الغردقة البحري، اليوم الجمعة، على الإفراج الصحي لطاقم سفينة البحث والتنقيب عن البترول والغاز «أكاديمي بريماكوف»، والتي رست أمام ميناء الغردقة الدولي بالبحر الأحمر، وتحمل العلم الروسي، وذلك لاستبدال طاقمها بآخرين من الجنسية الروسية.

وثبت من الكشف الطبي الظاهري والمناظرة الطبية وقياس درجة الحرارة عدم وجود أي أعراض لفيروس كورونا على الطاقم والسماح بالإفراج الصحي عنهم والخروج من الميناء والمغادرة لبلادهم عن طريق إحدى الرحلات الجوية بمطار الغردقة الدولي.

وأكدت مصادر ملاحية بميناء الغردقة البحري أن السفينة متخصصة في البحث والتنقيب عن البترول والغاز وصلت ميناء الغردقة قادمة من ميناء مومباي الهندي وتم السماح بنزول ٤٨ شخصا من طاقمها واستبدالهم بـ29 شخص آخرين.

ومن المقرر أن تغادر السفينة، ميناء الغردقة، غدا السبت، للإبحار للعبور من قناة السويس للبحر المتوسط لاستكمال رحلتها المقررة.

الإفراج الصحي عن طاقم سفينة روسية للبحث والتنقيب عن البترول خلال رسوها ميناء الغردقة

الإفراج الصحي عن طاقم سفينة روسية للبحث والتنقيب عن البترول خلال رسوها ميناء الغردقة