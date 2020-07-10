وزير الطيران يتفقد الحركة بمطاري شرم الشيخ وطابا الدوليين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطاري شرم الشيخ وطابا الدوليين اللذين يعدان من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة للبلاد، في إطار الزيارات المستمرة التي ينفذها للمطارات ومواقع العمل المختلفة.
وتفقد الوزير أعمال التطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة تشغيل المطار، كما تفقد صالات السفر والوصول التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 600 راكب في الساعة، ومنظومة الكاميرات الحرارية التي يبلغ عددها 4 كاميرات، والإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والعلامات الإرشادية وكذا الضوابط الاحترازية بالمطار، بالإضافة إلى مركز الملاحة الجوية والبرج والحماية المدنية وأعمال تطوير المباني الإدارية وتجميل المحيط الخارجي للمطار.
كما تفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول بمطار شرم الشيخ الدولي، وشاهد كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، كما اطمئن الوزير من تدقيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التعقيم والتطهير التي تتم في المطار.
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