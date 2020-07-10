الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



أعلنت وزارة الأوقاف، عدم حدوث أي مخالفات في ظهر اليوم الجمعة، وتم غلق جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وقت صلاة الجمعة فقط، التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها الوزارة وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت وزارة الأوقاف، جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها، حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.