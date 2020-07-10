أخبار مصر | سائحون يشاركون لحظاتهم السعيدة في مصر قبل مغادرة البلاد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سائحون يشاركون لحظاتهم السعيدة في مصر قبل مغادرة البلاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل مغادرتهم مصر، حرص مجموعة من السائحين مشاركة شعورهم بالسعادة؛ لوجودهم في مصر، واستمتاعهم بالشواطئ الرملية الخلابة والشمس الدافئة.

وبثت وزارة السياحة والآثار فيديو يسجل رسائلهم التي عبروا فيها عن سعادتهم تلك.

يذكر أن طائرتين غادرت اليوم الجمعة من مطار شرم الشيخ إلى دولة أوكرانيا على متنهما 165 سائحا، وذلك بعد انتهاء رحلاتهم السياحية التي استمتعوا خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون وقوع أية إصابة طوال فترة إقامتهم بمصر.

وتستمر الرحلات السياحية الخارجية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في العودة الي بلادها بعد انتهاء مدة هذه الرحلات بمصر.

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استقبلت اليوم الجمعة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحًا.

وذلك في إطار استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أوائل يوليو الجاري.

الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا و على متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

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وقد قامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.

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أعلنت وزارة السياحة والآثار الانتهاء من تنفيذ مجموعة من اللافتات الدعائية واللوحات الإعلانية علي طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف (طريق السلام –طريق المطار- خليج نعمة والسوق القديم).

وذلك تمهيداً للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وفى ضوء الحملة الدعائية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار للإعلان عن قرب افتتاحه، فقد تم

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار وتنمية الموارد المالية أن هذه اللافتات تم صنعها وإقامتها بالتعاون مع وكالة الأهرام للدعاية والاعلان، ومحافظة جنوب سيناء، وتحتوي هذه اللافتات علي اسم المتحف باللغتين ‎العربية والإنجليزية وصورة لبعض القطع المميزة فى المتحف ،

بالإضافة الي مسارات الطرق والمسافات والاتجاهات المؤدية الي المتحف لتسهيل وصول الزائرين إليه، وذلك لجعل المتحف مقصدا رئيسيا للزائرين من المصريين والأجانب فى شرم الشيخ.

وأشارت داليا خطاب مستشار الوزير لتطوير المناطق الأثرية إلى أنه جاري عمل لوحات إرشادية ومطويات عن المتحف والقطع الأثرية المعروضة به، بالإضافة الى توفير الخدمات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة من مطويات مكتوبه بطريقة برايل وغيرها من الخدمات الرقمية للزائرين.