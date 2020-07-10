شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني تنعي محمود رضا بصورة مع ابنته شيرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الممثلة دينا الشربيني، الجمعة، عبر حسابها هلى «انستجرام» الفنان الاستعراضي محمود رضا الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 90 عامًا.

وكتبت الشربيني :«البقاء لله..خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله»، مرفقة المنشور بصورة للراحل مع ابنته شيرين رضا في طفولتها.

ويعد محمود رضا أول من أسس الرقص الشعبي في مصر، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.

وفكّر الراحل في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف، وقدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس عام 1959، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة و13 راقصاً و13 عازفاً، أغلبهم من المؤهلين خريجي الجامعات، وصمم محمود رضا الرقصات التي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبرية، وقام بإخراجها تحت إشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته، وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كل طبقات المجتمع.

وفي عام 1961، صدر قرار جمهوري بتأميم الفرقة ضمن قرارات التأميم العشوائي وقتها. وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار على إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الاستعراضية.

حصل على جوائز عالمية عديدة عن رقصة «النوبة» وعن رقصة «يا مراكبي»، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية.

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ولعب بطولة العديد من الأفلام، منها حرامي الورقة، وغرام في الكرنك، وإجازة نصف السنة.