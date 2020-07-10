شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال نفق المشاه لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع نفق المشاه الأوسط رقم (2) لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور، على أن يتم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالاتجاهين مع الاستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير، وذلك على النحو التالى:

- غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الاستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام.

- غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 1 صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020 ولمدة ثلاثة أشهر. وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، والتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.