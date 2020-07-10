الجيزة: إزالة 12 فيلا وبرج مخالفين واسترداد 30 فدانًا في يوم واحد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، تنفيذ موجة جديدة من إزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص، أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال بيان للمحافظة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تابع على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، إزالة 6 حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت إزالة فيلا بالكامل على مساحة 1000 متر مربع، وأخرى على مساحة 500 متر مربع مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة إلى إزالة 4 عقارات مخالفة في منطقة البراجيل.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إزالة 9 حالات تعد على أرض أملاك دولة، بمساحة 712 مترًا في ناحية كفر عمار العياط، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترًا، بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة حالتي بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر.

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وأكد محافظ الجيزة استكمال الإزالة لـ4 أبراج مخالفة في حي الهرم، شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي، وعقار في شارع الأربعين مع اللبيني، وآخر بشارع رائد السلام.

كما أزالت أجهزة المحافظة، برج مخالف مكون من 11 دور بأرض ضيف الله بحي الطالبية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض، إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بحي الوراق، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

وفي مركز الواحات تمت إزالة تعديات على مساحة 230 متر مربع، في منطقة أم اللفاع بقرية القصر واسترداد 30 فدانًا.

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