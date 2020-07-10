"كان في ذروة المرض".. مسئول بـ"الثقافة" يكشف كواليس اللقاء الأخير بمحمود رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه تعلم كثيرًا من الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وكشف عبده في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كواليس آخر لقاء جمعهما، قبل رحيل رضا، والذي تزامن مع مرور 60 عامًا على إنشاء فرقة رضا.

وقال عبده: "سألني رضا في آخر لقاء جمعني به عن أحوال الفرقة والبيت الفني، وكان مهتمًا وشغوفًا بمتابعة تطورات العمل، رغم أنه كان في ذروة المرض". مضيفًا: "كان محمود أحد أهم رموز الفن الشعبي في مصر والعالم العربي، تعلمنا منه الفن والنضال، خاصة أنه تعب كثيرًا في إنشاء فرقته وتأسيسها، وكانت رحلة كفاحه، شاقة وطويلة".

وولد محمود رضا عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل علي رضا، ووضع الكثير من تصميات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، وشارك في الأعمال السينمائية التي قدمتها الفرقة.