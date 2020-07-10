محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف عند الله، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم المغربي الجليل محمد بن علي الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 سنة، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ).
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر ينعى "محمد الراوندي" عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.