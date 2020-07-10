غلق شارع الهرم جزئيا لمدة 4 أيام لنقل مرافق المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا جزئيا بشارع الهرم؛ لنقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق. وأوضحت الإدارة أن الغلق للبدء فى أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع (غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار المشروع . وسيتم غلق شارع الهرم جزئيا في الاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة دون تعطيل حركة المرور لمدة 4 أيام ابتداء من صباح غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل، وسيكون العمل من الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال. ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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