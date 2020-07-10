لمدة 3 أشهر.. خريطة التحويلات المرورية بكوبري التعمير لتنفيذ نفق مشاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تحويلات مرورية تزامنا مع أعمال نفق المشاة الأوسط لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور. وستم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالاتجاهين مع الاستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير وذلك على النحو التالى : - غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الإبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام. Advertisements - غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة. ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 1 صباح غد السبت ولمدة ثلاثة أشهر. وتتولى الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة. كما تتولى إدارة مرور القاهرة التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع؛ لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .

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