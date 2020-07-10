من القاهرة للإسكندرية.. رحلة القبض على فتاة "تيك توك" بسنت محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بواقعة القبض على "بسنت محمد"؛ لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك".

الإدارة العامة لمباحث الآداب رصدت نشاط الفتاة خلال الأونة الأخيرة، وأوضحت التحريات أن أصل إقامتها محافظة الإسكندرية، وأقامت رفقة والدتها لفترة في القاهرة.

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حسب التحريات، صورت الفتاة عددًا من مقاطع الفيديو مع فتاة التيك توك "منة عبدالعزيز" -المقبوض عليها حاليًا- ونشرتها عبر تطبيقي "تيك توك وإنستجرام".

بعد القبض على صديقتها "منة" قررت "بسنت" العودة إلى مسقط رأسها، وأسرعت بحذف الفيديوهات التي صورتها معها خشية القبض عليها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية مشتركة من مباحث الآداب وأمن الإسكندرية من ضبطها تمهيدًا للتحقيق معها في الاتهامات المُسندة إليها.