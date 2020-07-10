مصر | لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.. غلق جزئي بشارع الهرم لمدة 4 أيام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق.. غلق جزئي بشارع الهرم لمدة 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، عن إجراء قطع عرضى لشارع الأهرام "غلق جزئي" بالاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة بدون تعطيل حركة المرور لمدة 4 أيام.

وذلك ابتداء من صباح غد السبت، حتى يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع على أن يكون العمل ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال، وذلك للبدء فى أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعى" والمتعارضة مع مسار المشروع.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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أحبط رجال مباحث التموين بالجيزة، ترويج 60 طنًا من السكر المدعم في السوق السوداء بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كانت معلومات قد وردت إلى خالد أبو حجر مفتش تموين البدرشين، بوجود جرار مُحمل بالسكر التمويني المدعم بقرية دهشور بجوار فرع الجملة بمزغونة، تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تنكر مفتش التموين في زي رجل مرتديا جلبابا بسيطا، واستقل توك توك وتوجه إلى المكان المشار إليه، ولدي وصوله تبين تحرك من مكانه متجها إلى قرية نزلة الشوبك،

ولاحقت القوات سائق الجرار، وتمكنت من ضبط سائق الجرار، وبحوزته 60 طن سكر تمويني مدعم محمل على الجرار، وبفحص خط سيره تبين أنه قام بتحميل السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية بمدينة الحوامدية متجهًا إلى فرع الجملة بمزغونة، بمركز البدرشين.

وبينت التحريات أن ضبط أثناء تفريغه الحمولة، بمخزن خاص بنزلة الشوبك، وأن السائق كان محدد له خط السير من شركة السكر والصناعات التكاملية بمدينة الحوامدية إلى مخزن فرع الجملة بقرية مزغونة بمركز البدرشين، لكن السائق غير خط السير إلى قرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين بعد أن قام ببيع 20 طن و400 كيلو في السوق السوداء.

وتحفظت القوات من باقي الكمية المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.