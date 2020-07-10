مصر | التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة بشأن فتاة التيك توك بسنت محمد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة بشأن فتاة التيك توك بسنت محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة حول القبض على فتاة التيك توك، بسنت محمد، إذ تبين أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تنسيقا مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تمكنوا من القبض عليها داخل الشقة سكنها، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء العام، وإثارة الغرائز، وتصويرها الفيديوهات بملابس تبرز مفاتنها.

وبينت التحقيقات أن فتاة التيك توك بسنت محمد أصل إقامتها بمحافظة الإسكندرية، وكانت تقيم بالقاهرة رفقة والدتها فترة زمنية، وصورت عددا من مقاطع الفيديو رفقة فتاة التيك توك منة عبد العزيز، ونشرها على تطبيق التيك توك والإنستجرام، وبعد القبض على الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، غادرت القاهرة، وتوجهت إلى الإسكندرية مرة أخرى، وقامت بحذف بعض الفيديوهات المصورة لها رفقة الشهيرة بـ"منة عبد العزيز".

كانت ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتاة التيك توك بسنت محمد على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام.

وفي وقت سابق، كشف أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن أنه بعد تقديم بلاغ ضد فتاة جديدة "بسنت محمد" إحدى فتيات التيك توك، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء، أنه جار الآن الفحص الفني للأسطوانة المدمجة "موضوع البلاغ" المقدمة ضد الفتاة والتي تحتوي على فيديوهات خادشة وحركات مثيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن حملة خليها تنضف تدعو الشباب والفتيات البعد عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك_انستجرام"، التي تخالف عادات المجتمع المصري والتي تضعهم تحت طائلة القانون، مضيفا أن الحملة لا تتهاون مع أي شخص "ذكر_أنثى"، يقوم ببث تلك الفيديوهات.

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وتقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم 27782 لسنه 2020 عرائض النائب، ضد بسنت محمد، إحدى فتيات تطبيق "التيك توك"، يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وذكر مقدم البلاغ أن "بسنت " تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات "تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت فتاة تدعى بسنت محمد حسبما تطلق على نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشكو في حقها لتثير الجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وذكر: "وبعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل".

وتابع: "اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة وصور وتقوم بإيحاءات لاثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط، وبمطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ لن تكون هناك حاجة الى توصيف ما تم نشره وما تم تداوله من خلال حساباتها العامة على المواقع السالف بيانها".

ولفت إلى أنها" "تتعمد إظهار المفاتن لجذب المشاهدين حتى ظهر هذا بجلاء في الفيديوهات وتقوم بعمل حركة مخلة بالآداب بذراعيها كما يظهر في الفيديو المقدم بالأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا البلاغ التمس من عدلكم بعد الاطلاع على الفيديو سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ".