أخبار مصر | الصحة تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه فى ضوء استراتيجيتها لتطوير التعليم الطبى المهنى ورفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية وفى إطار الإتفاقية الموقعة مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، أعلنت الزمالة المصرية عن فتح باب التقدم لمنح تدريبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان متمثلة فى برنامج تدريب مدربين الزمالة المصرية T2Tوبرنامج التدريب علي الأبحاث الاكلينيكية CSRT.

وأضافت، أن مدة كل برنامج في حدود ٦ أشهر عبر الانترنت من خلال ورشتي عمل أحدهما أونلاين والآخرى بالقاهرة، يتخللهما أكثر من ٨٠ محاضرة مسجلة مسبقًا بحيث يقضي المشاركون في البرامج من ٧ إلى ١٠ ساعات أسبوعيًا في دراسة المواد عبر الإنترنت والقراءات الموصى بها، ثم ورشة عمل ثالثة (مدتها ٤ أيام) في نهاية البرنامج لعدد محدود من أوائل البرنامج التدريبي ومقرها بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.