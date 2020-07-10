أخبار مصر | أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت السفارة الصينية في كازاخستان بيانا عاجلا على موقعها الإلكتروني، يطالب راعاياها بتوخي اليقظة بسبب انتشار التهاب رئوي غير معروف في كازاخستان، يتسبب في وفيات، مستواها أعلى بكثير من الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال بالسلطات في كازاخستان على خلفية تحذير سفارة الصين بعد ظهور "شكل مجهول لالتهاب رئوي مميت"، وفقا لمان نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود "العديد من التفسيرات المحتملة لحدوث الالتهاب الرئوي المذكور، أحدها يتمثل في كوفيد - 19، الذي ينتشر كما تعلمون، في كازاخستان. وقد سجلت سلطات البلاد أكثر من 10 آلاف حالة مؤكدة مختبريا من عدوى الفيروس التاجي خلال الأسبوع الماضي".
وأضافت المنظمة: فرضت كازاخستان مؤخرا عددا من تدابير التباعد الاجتماعي، نحن حاليا على اتصال مع السلطات الكازاخستانية لفهم تطور الوضع، وتقديم الدعم اللازم.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.