أخبار مصر | أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت السفارة الصينية في كازاخستان بيانا عاجلا على موقعها الإلكتروني، يطالب راعاياها بتوخي اليقظة بسبب انتشار التهاب رئوي غير معروف في كازاخستان، يتسبب في وفيات، مستواها أعلى بكثير من الوفيات بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال بالسلطات في كازاخستان على خلفية تحذير سفارة الصين بعد ظهور "شكل مجهول لالتهاب رئوي مميت"، وفقا لمان نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود "العديد من التفسيرات المحتملة لحدوث الالتهاب الرئوي المذكور، أحدها يتمثل في كوفيد - 19، الذي ينتشر كما تعلمون، في كازاخستان. وقد سجلت سلطات البلاد أكثر من 10 آلاف حالة مؤكدة مختبريا من عدوى الفيروس التاجي خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت المنظمة: فرضت كازاخستان مؤخرا عددا من تدابير التباعد الاجتماعي، نحن حاليا على اتصال مع السلطات الكازاخستانية لفهم تطور الوضع، وتقديم الدعم اللازم.