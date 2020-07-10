أخبار مصر | "سرعة رهيبة في إنجاز المشروعات".. جولة الـ7 ساعات لـ"الخليج 365" في العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "سرعة رهيبة في إنجاز المشروعات".. جولة الـ7 ساعات لـ"الخليج 365" في العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشروعاتها لم يتوقف العمل بها حتى في الأزمات، عمال ومهندسون وشركات التنفيذ تعمل على قدم وثاق، على مساحة تقدر بـ170 ألف فدان كانت صحراء فيما مضى، تحت إشراف من شركة العاصمة الإدارية لإنجاز الأعمال التي تأخر تسليمها خلال فترة الحجر الصحي الماضية التي أثرت على العمل نتيجة لتقليل عدد العمالة كإجراء احترازي.

ما يقدر بسبعة ساعات كانت مدة جولة "الخليج 365"، في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية التي ستستقبل مايقدر مايقدر ب6.5 مليون نسمة فور انتهاء تنفيذها، شملت الجولة التي نسردها في السطور التالية مشروعات الحي الحكومي وحي المال والأعمال و الاحياء السكنية و المدينة الرياضية اضافة للمشروعات التي اكتمل تنفيذها و مشروعات اخرى لرصد الموقف التنفيذي الحالي .

بدأت رحلتنا من شارع التسعين بالتجمع الخامس مرورا بمحور بن زايد لتوثيق مدة الرحلة من هناك الى العاصمة والتي لم تتخطى ثمانية دقائق، ومن رمسيس لم يتجاوز زمن وصولنا الى فندق الماسة حيث نقطة المنتصف في مشروع العاصمة الإدارية النصف ساعة.

فور الوصول يمكننا ان نصف مقدار التطور في مباني العاصمة إلى ٤٠% من انجاز عدد من المباني بعد اخر جولاتنا هناك في يناير الماضي، فمثلا تم الانتهاء من بناء المدينة الاولمبية والتي تصل مساحتها الى 93 فدان و تضم ملاعب على مستويات عالمية لكافة الالعاب الرياضية اضافة الى منطقة لأصحاب الهمم، فضلا عن الانتهاء من مسجد الفتاح العليم و الكاتدرائية.

الحي السكني

امام المدينة الاولمبية يقع مشروع r3 الذي يضم وحدات سكنية فاخرة صممت على الطراز الاوروبي اضافة الى منطقة الفيلات و التي لا ينقصها سوى بعض الاعمال البسيطة فقد تم الانتهاء من رصف الشوارع والتشطيبات الداخلية و اعمال الديكورات الخارجية للعمائر والفيللات.

ويتبع المشروع هيئة المجتمعات العمرانية التي تتولى الاشراف على تنفيذ الحدائق المركزية ايضا وبطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم .

تصل مساحة الحي السكني الثالث لـ 1000 فدان عبارة عن 8 مجاورات، ويضم الحي 19 ألفًا و944 وحدة سكنية و328 فيلا و624 تاون هاوس و64 مبنى سكنيًا مختلطًا، وقالت مصادر من مواقع العمل ان هناك زيارات مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع من جانب وزير الاسكان ومساعديه و لتشديد على اتباع العمال للإجراءات الوقائية .

واشارت ، انه تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، وطرحت وزارة الإسكان قرابة الـ3 آلاف وحدة للحجز خلال الفترة الأخيرة، ووصل سعر المتر إلى 11 ألفًا و250 جنيهًا، كما تصل مساحات الوحدات 180 مترًا.

في الجانب الآخر تشاهد بنايات مشروع حي جاردن سيتي او r5 المصمم على طراز حي جاردن سيتي العريق و تصل مساحته 985 فداناً، تشمل 295 عمارة سكنية و105 فيلات وقصور و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، من المعاينة الخارجية فقد تخطت نسبة التنفيذ ٥٠% بتكلفة أعلنتها وزارة الاسكان ب80 مليار جنيه .

الحي الحكومي

من القرية الاولمبية و مشروع ال r 3 اتجهنا الى مشروع الحي الحكومي الذي يقع على مساحة 4.8 مليون متر مربع، بداية دخولنا للحي رصدنا جهد كبير من العمال توزعت على عدد الوزارات الموجودة البالغة 34 وزارة اضافة الى مبنى البرلمان ومبنى رئاسة الوزراء، بداية نظرك تقع على العاملين في ميدان الحي الحكومي.

و الذي تم تصميمه على شكل زهرة اللوتس يقع منتصفها أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء و تمتد أوراقها موازية للوزارات منها مجمع وزارات الصحة و النقل والمجالس النيابية وهناك قابلنا المهندس عمرو الشرنوبي المدير التنفيذي للمشروع الذي أشار بأنه تم الانتهاء من اعمال الواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية و يتم العمل حاليا على اعمال اللاندسكيب وأجزاء بسيطة، من التشطيبات الداخلية التي تأخر تسليمها .

داخل كل ركن من أركان العمل في مربع الوزارات ذاته توجد تعليمات مستديمة معلقة لتحقيق السلامة المهنية اضيف اليها تعليمات خاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد توضح طرق الوقاية من الفيروس كغسل الأيدي وارتداء الكمامة، و لفت المهندس محمد الحفناوي مدير السلامة المهنية في الموقع انه يتم التشديد على كافة العاملين لاتباع الإجراءات الوقائية اضافة الى الاستعانة ببوابات تعقيم و اجهزة قياس الحرارة .

Advertisements

اتجهنا بعد ذلك الى مجلس الوزراء تقابلنا هناك مع المهندس عبده شنوده بالتحديد في "بلازا مجلس الوزراء" وهي الساحة التي تقابلك قبل الوصول لبوابة المبنى يزينها مفتاح الحياة في المنتصف كرمز للعاصمة الادارية، اما المبنى من الداخل انتهت منه كافة التشطيبات و لاينقصه سوى اعمال النظافة تمهيدا لاستقبال الاثاث والمكاتب .

شرح المهندس شنودة تحديات البناء التي كانت بدايتها في حفر الاساس للمبنى بسبب مشاكل في تربة الحفر لكنهم تغلبوا عليها ثم ظهرت تحديات فيروس كورونا التي اخرت تسليم المشروع بسبب خفض عدد العمالة تنفيذا للإجراءات الاحترازية، مشيرا ان المبنى حاليا شبه منتهي وقد تم تصميمه على طراز خاص مستعينا بالتكنولوجيا الحديثة في الواجهات وتنفيذ المبنى من الداخل ، وروح الماضي في مفتاح الحياة .

ما يميز الحي الحكومي هو تقارب الوزارات رغم المساحة الكبيرة المخصصة للإنشاء ففور بدء العمل به يمكنك انجاز اوراقك في دقائق بعد ان كانت تستنزف أوقات كثيرة في القاهرة بسبب التباعد بين مواقع الوزارات، و تم تصميم مباني الوزارات بشكل مجمع حيث تكون كل اربعة وزارات مبنى متصل بشكل مستطيل يتوسطه نافورة و ساحة بها لاند سكيب، ويتراوح ارتفاع مبانى الوزارات ما بين 2 بدروم ودور أرضي و6 أدوار متكررة و8 أدوار و9 أدوار.

زرنا مجمع الوزارات الذي يضم وزارة المالية الذي يعد نموذج لشكل الوزارات بعد الانتهاء فما يتم به حاليا تشطيبات بسيطة في الساحة الخارجية التي تتوسطها نافورة و تحاوطها اعمال اللاند سكيب، أما المبنى من الداخل فتأخذ شكل الطراز الإسلامي انتهت فيه أعمال تركيب الاسانسيرات والتشطيبات الداخلية وعلمنا من مصادر هناك أنه تمت عدد من الزيارات من جانب وزارتي الاثار والمالية المبنى تمهيدا لنقل مقتنيات من مبنى الوزارة في القاهرة.

كان من المقرر انتقال موظفيين الجهاز الاداري للدولة الى مباني الوزارات في الحي الحكومي ناهية يونيو الماضي لكن جائحة كورونا حالت عن ذلك بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتأجيل افتتاح المشروعات القومية نظرًا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

القطار الكهربائي و ساحة الشعب ومساجد الشهداء

بجوار الحي الحكومي توجد منطقة فسيحة بدأ العمل بها و يمكنك مشاهدة هياكل البنايات التي ستتضح معالمها خلال الشهور القادمة لتبدء بعدها اعمال اللاند اسكيب و الديكورات، حتى تنتهي لتكون ساحة الشعب جاهزة لاستقبال الزوار والتي صممت خصيصا للاحتفال بالاعياد الرسمية و المسيرات العسكرية وتعد المرة الأولى في مصر لإنشاء ساحة مخصصة للاحتفالات على غرار الدول الكبرى مثل الساحة الحمراء فى موسكو وساحة تيانانمين في بكين فى الصين.

يجاور الحي الحكومي مباني مختلفة علمنا بكونها ستكون محطات للقطار الكهربائي ومشروع المونوريل المقرر إنشاؤهما لتوفير وسائل نقل زكية تربط العاصمة الجديدة بالقاهرة ، كانت الخليج 365 قد زارت قبل شهور قليلة مواقع العمل في مشروع القطار الكهربائي خط مدينة السلام علمنا من هناك انه يتم انشاء اكبر محطة لصيانة القطارات ويجري العمل حاليا على انشاء الكباري التي ستحمل القطار المكهرب.

وتتولى شركة سياك الصينية إنشاء مشروع القطار الكهربائي بالتعاون مع ٥ شركات مصرية ، و تعتزم شركات المقاولات العاملة بمشروع القطار المكهرب الجديد “السلام– العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان” الإنتهاء من أعمال تجهيزات القطار خلال 18 شهرا.

بخلاف مسجد الفتاح العليم الشهير قامت شركة العاصمة الادارية بتنفيذ عدد ٣ مساجد باسم الشهداء "١,٢,٣"، يقول مصدر مطلع إنهم انتهوا من مسجد بنسبة ١٠٠% واخر بنسب97% وماينقصه هو اعمال فرس السجاد والنجف فقط ومن المقرر ان يتم تسليم المساجد الثلاثة في نهاية يوليو الجاري، ويستوعب المسجد الواحد 3000 مصلي.

المال و الأعمال و منطقة البنوك

بجوار الحي الحكومي تقع منطقة البنوك التي يقبع بها ما يزيد عن ٣٠ بنك حصلوا على قطع اراضي تقدر اجماليها ب٣٠٠ ألف متر مربع مقسمة على عدد البنوك الموجودة التي يتوسطها البنك المركزي والذي يقام على مساحة 130 ألف متر مربع.

قال المهندس احمد فتح الباب، المدير التنفيذي لمشروع بنك الاستثمار العربي، ان حي المال والأعمال منطقة البنوك تضم البنك المركزي و مطبعة البنك المركزي و حوالي 30 بنك اخر، مشيرا انا الموقف التنفيذي الحالي ٨٠% من الشركات انتهت من انشاء الهيكل الخرساني وبدأت اعمال التشطيب.

ولفت فتح الباب، ان شركته انتهت من 60% من أعمالها في البنك يوجد حوالي 40% من التشطيب الداخلي والأرضيات والزجاج، اضافة الى انتظار تنفيذ اعمال اللاند سكيب و الطرق والمرافق التي تعمل بها شركة بتروجيت وأوراسكوم بارتفاع 9 ادوار ، مشيرا ان المميز بالمنطقة هو جمع كل البنوك في منطقة واحدة بجوار الحي الحكومي اضافة الى انشاء منطقة تجارية بين الحيين .

وأشار ، إلى أن هناك شكل معماري عام وضعته الشركة المسؤولة عن تصميم العاصمة ويطبق على كل الواجهات الخارجية فهناك نسبة تشابه كبيرة بين كل مباني الحي، مضيفا أن هناك الكثير من الشركات ستنتهي من أعمالها كاملة خلال الشهور القادمة و ما اخر التسليم توقف حركة الاستيراد للمواد الخام كزجاج الواجهات .

هناك حي المال والعمال المسمى ب"منطقة الابراج"، و الذي يشم اطول برج في افريقيا المسمى بالبرج الأيقوني ووصل حجم الاستثمارات به نحو ٣ مليارات دولار و قال مسؤولين بشركة (CSCEC) الصينية ، المسئولة عن تطوير وبناء حي المال والأعمال أنه من المتوقع أن تنتهى الشركة منه فى النصف الأول من عام ٢٠٢٢.