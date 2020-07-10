أخبار مصر | صعود وهبوط.. أسعار الذهب على مدار الأسبوع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صعود وهبوط.. أسعار الذهب على مدار الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أسعار الذهب علي مدار الأسبوع الماضي عدم استقرار، حيث يتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل ومنها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، وأسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

وترصد "الخليج 365" في سطور التالية أسعار الذهب علي مدار الأسبوع:

السبت.. الذهب يشهد استقرارًا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم السبت الماضي، حيث شهد ارتفاعا بقيمة 2 جنيه للجرام في تعاملات يوم الجمعة، ولكنه شهد استقرار يوم السبت مع توقف تداولات الذهب في البورصات العالمية.

وبلغ سعر الذهب يوم السبت الموافق 4/7/2020، عيار 18 نحو 682.25 جنيه للجرام الواحد، وسجل سعر عيار ٢١ نحو 796 جنيه للجرام، وحقق عيار٢٤ إلى نحو 909 جنيه للجرام.

يوم الأحد.. استقرار عالمي في سعر الذهب

شهدت تعاملات أسعار الذهب يوم الأحد الماضي استقرارًا، حيث سجل سعر عيار ١٨ نحو 682.25 جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار ٢١ نحو 796 جنيه للجرام، وارتفع عيار٢٤ إلى نحو 909 جنيه للجرام، كما سجل سعر الجنيه الذهب قد سجل 6368 جنيه، وعلى صعيد السعر العالمي فقد بلغ سعر الأوقية 1777 دولار.

يوم الإثنين.. سعر الذهب يواصل الاستقرار

وفي الموافق يوم 6 يوليو 2020 استقر سعر الذهب، ليسجل سعر عيار 24 نحو 909.70 جنيه، وعيار 21 نحو 796 جنيه، وعيار 18 نحو 682.25 جنيه، وجنيه الذهب نحو 6368 جنيه.

Advertisements

يوم الثلاثاء.. استقرار نسبي في أسعار الذهب

تراجعت سعر اوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية يوم الثلاثاء الماضي، مما أدي الي انخفاض أسعار الذهب، حيث شهد سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري انخفاضا، بنحو جنيهين ليسجل الجرام نحو 794 جنيهًا، مقارنة بنحو 796 جنيها للجرام، ثم عاودت الارتفاع في نهاية التعاملات، لتسجل 800 جنيه.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 902 جنيه، وعيار 21 الأكثر شيوعًا 800 جنيهًا، وعيار 18 عند 698 جنيهًا.

يوم الأربعاء.. الذهب يشهد ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء، لتقترب من أعلى سعر، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري ارتفاعا صباح اليوم، بنحو 5 جنيهات ليسجل الجرام نحو 804 جنيها.

وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918.85 جنيه، وعيار 21 الأكثر شيوعًا 804جنيهًا، وعيار 18 عند 689.15جنيهًا.

يوم الخميس.. أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب المستويات التاريخية فى منتصف التعاملات المسائية يوم الخميس، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان ليسجل 801 جنيهًا في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 916 جنيه، وعيار 21 الأكثر شيوعًا 802 جنيهًا، وعيار 18 عند 687 جنيها.

يوم الجمعة.. أسعار الذهب تستقر