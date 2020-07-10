شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة»: 36 رحلة طيران دولية تغادر إلى عده وجهات بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، إن 36 رحلة طيران دولية غادرت إلى عدة وجهات مختلفة بالعالم على متنهم 2928 راكبًا.

وأضاف المصدر، أن الرحلات انطلقت اليوم الجمعة من مطار القاهرة الدولى إلى لندن ونيويورك وواشنطن وروسيا وبوخارست وبودابست وبروكسل وأثينا وفيينا ولارناكا وميلانو وباريس والامارات والكويت والسعودية واليمن والعديد من الوجهات المختلفة الآخرى بالعديد من عواصم العالم.

وأشار إلى أن سلطات مطار القاهرة الدولي، تتخذ جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأوضح المصدر، أنه يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.