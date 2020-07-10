شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المستشفيات التعليمية»: دعم مستشفى الأحرار بالزقازيق بعدد من الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن مستشفى «الأحرار التعليمي» بالزقازيق من الوحدات المنضمة حديثا للهيئة، وتحظى بكامل الاهتمام لتطوير الخدمة الصحية المقدمة بها لخدمة أبناء محافظة الشرقية.

وقال: «نحرص دوما على إمدادها بكل المستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمة المقدمة وتوفير رعاية طبية مميزة للمرضى المترددين عليها».

وأضاف السودة: «أنه تم إمداد المستشفى بعدد (٢) ماكينة قلب صناعي لعمليات القلب المفتوح لتوفير خدمة طبية جديدة على أعلى مستوى من التطور»، مشيرًا إلى أن أبطال المستشفى من الطواقم الطبية لا يدخرون جهدا لخدمة أهلنا من المرضى ودائما متواجدون بالصفوف الأولى في معركة الوطن لمكافحة فيروس كورونا المستجد ويضربون يوميا أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص.

وأشار السودة إلى «أنه خلال الـ24 ساعة الماضية قامت الطواقم الطبية بالمستشفى من مختلف التخصصات بالعديد من التدخلات الجراحية الناجحة، حيث قاموا بإجراء ولاده قيصرية جديدة لحامل مصابة بفيروس (كوفيد- ١٩) نظرا لأن مستشفى الأحرار التعليمى الوحيدة التي تستقبل طوارئ الولادة بمحافظة الشرقية للحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد وتمت العملية بنجاح وحالة الأم والطفل مستقرة»، كما تم إجراء عملية تفريغ نزيف بالمخ بعمليات الطوارئ لمريض مصاب بكورونا عمره ٧٥ سنة وتم خروجه إلى الرعاية المركزة وحالته مستقرة.

كان المستشفى قام باستقبال مريض عمره ٣٧ سنة وهو يعانى من انقطاع بولى وخلل بوظائف الكلى لوجود حصوة بحوض الكلى اليسرى وحصوة بأعلى الحالب الأيمن ويحتاج إلى عملية طارئة لتركيب دعامات بالحالبين وبعد عمل الفحوصات تبين إصابته بفيروس كورونا وتم تنفيذ العملية بنجاح وتركيب الدعامات وخروج المريض بحالة جيدة.

وأضاف السودة: «أنه تم إجراء تدخل جراحى دقيق جدا في جراحة الأوعية الدموية في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الأحرار التعليمي، حيث وصل إلى طوارئ المستشفى مريض يبلغ من العمر ٦٩ سنة مريض بفيروس كورونا المستجد يعاني نزيفا حادا نتيجة انفجار الشريان بالكوع الأيسر وانفجار بالوصلة الوريدية الشريانية المستخدمة في الغسيل الكلوي، وعلى الفور تمت مناظرته بواسطة أطباء الطوارئ وأطباء قسم الأوعية الدموية وتقرر له جراحة عاجلة بعد عمل الإسعافات اللازمة والإجراءات الوقائية، وتم وقف النزيف واستئصال تجمع دموي كبير وزرع شريان لتوصيل الدورة الدموية لليد، وتمت العملية بنجاح وإنقاذ حياة المريض وذراعه اليسرى ونقله للعزل بالمستشفى».

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وأكد استمرار أطباء مستشفيات الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية في مواصلة رسالتهم تجاه أبناء الوطن وبذل كل الجهود في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يهابون المخاطر في سبيل أن ينجحوا في رسم الابتسامة على شفاه أسرة بإنقاذ أحد أفرادها وتقديم الرعاية الطبية له.