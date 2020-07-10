شكرا لقرائتكم خبر عن غلق دور كامل بمستشفى العزل بالدقهلية.. والسبب: الإصابات قليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن إغلاق دور كامل بمستشفى الحجر الصحي لقلة الإصابات، وقال في تصريح صحفي: «سعة المستشفى 136 سريرًا وعدد المرضى حاليا 62 مريضًا فقط وتوجد أسرّة خالية»

وأضاف: «تم خروج 14 حالة من المستشفى اليوم، بعد تلقي العلاج اللازم وتعافيهم بمستشفى العزل، وندعو الله أن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء ويكتب لهم الخروج لذويهم في القريب العاجل».

ووجه وكيل وزارة الصحة التحية والشكر إلى كل الفرق الطبية الموجودة في خط الدفاع الأول والتى تبذل الغالى والنفيس لما فيه مصلحة وصحة المرضى.