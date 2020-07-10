شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يوليو.. جامعة حلوان تعقد مؤتمرًا لمناقشة آثار كورونا على السياحة والاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتورة رويدا صادق، مدير المجمع، مجتمع الأكاديميين والباحثين والمتخصصين وذوى الخبرة والطلاب والجهات المعنية للمشاركة في واحدة من أهم حلقات سلسلة السيمنارات، وهو السيمنار الرقمي بعنوان «آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على كل من مجالي السياحة والاقتصاد» والذي يلقى الضوء على ما يعانى منه القطاعان ويفتح آفاقًا جديدة لإبداعات لمجابهة الوضع الحالى استكمالًا لسلسلة السيمنارات العالمية والتى تعنى بالتأثيرات والتحديات والممارسات المصاحبة لجائحة كورونا التي غطت مناحى عديدة طبية وتكنولوجية وفنية ونفسية وحضرية.

وكان مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان بدأ فعاليات بحثية ضرورية، تقدم حلولًا ورؤى وتوصيات بحثية للتحديات والممارسات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد وما بعدها عقب مؤتمر افتراضى وعبر سلسلة من الندوات الافتراضية المتعاقبة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تواجه فيه صناعة السياحة أزمة كارثية في ظل التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وتأثر الإقتصاد العالمى بشدة بسبب الإجراءات الاحترازية في هذا الشأن وقد قامت المنظمات السياحية والهيئات الإقتصادية الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية بإعداد العديد من الدراسات وإصدار العديد من التقارير لرصد الواقع ومحاولة الوصول لسيناريوهات وآليات للتعامل مع مجالي السياحة والاقتصاد في ظل الأزمة والتغلب عليها ويطرح هذا السيمنار الرقمى محاولات التعامل مع جائحة كوفيد 19 وكشف جوانب تأثيراتها المختلفة على مجالى السياحة والاقتصاد ووضع تصورات للتعايش والتغلب على آثارها.

وتهدف هذه السيمنارات إلى استعراض الأبحاث الجارية التي يقوم بها الأساتذة والجهات البحثية بالجامعة وكذلك عرض أهم التوجهات البحثية المستقبلية ذات المخرجات الأولية بما يحقق التعاون مع الجهات والجامعات المختلفة مستقبلا.

تعقد فعاليات السيمنار الرقمى أون لاين ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الخميس الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٠.

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