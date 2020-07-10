شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع أوضاع المصريين بالسعودية في ظل تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في إطار متابعته على مدار الساعة يومياً مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك وفقا لتوجيهات بقيام المكاتب بدول العمل بدورية الزيارات الميدانية للمصانع والشركات التي يعمل بها عمالة مصرية للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التواصل والاطمئنان على علاقات العمل وتوطيد العلاقات مع أصحاب الأعمال ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، لفت فيه إلى أنه قام بزيارة الشركة الأهلية للصناعات الغذائية «امريكانا» بموقعها بالمدينة الصناعية المرحلة الرابعة بجدة وتم لقاء المدير الإقليمي للشركة، ومدير قطاع الموارد البشرية ومدير الشؤون الإدارية، وتأكد من اتباعهم للإجراءات الاحترازية، كما تابع صرف المستحقات العمالية، وتأكد من عدم انقطاعها رغم ما تمر به الشركة من ظروف نتيجة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن التزام كل من العاملين وأصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل في هذا الشأن.

وقد أسفرت الزيارة عن خلق علاقات ودية بين مكتب التمثيل العمالي بالشركة وتوفير فرص عمل لائقة وبأجر عادل للمصريين من داخل السعودية ممن تم تسريحهم من الشركات أو نقل كفالة، ومن مصر عبر الوزارة بعد فتح الطيران.