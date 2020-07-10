شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: تحصيل 1100 صك لحوم أضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة في الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تحصيل ١١٠٠ صك أضاحي عيد الأضحى المبارك للعام الجارى ٢٠٢٠ حتى الآن، مؤكدا أن المديرية تستهدف لأن تكون في المركز الأول على مستوى الوزارة هذا العام.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة مركزية بمقر المديرية تحت رئاسة وكيل الوزارة الشيخ محمد خشبة وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هشام الفقي، مدير الدعوة، لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في مشروع صك الأضحية للعام الجديد 2020.

وقال «كاسب» إنه إلى جانب اللجنة المركزية تم تشكيل لجنة بكل إدارة فرعية من الإدارات الـ11 على مستوى المحافظة للمشاركة في المشروع الذي تبنته الوزارة منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس وإيصال لحوم الأضاحي إلى من يستحقها، حيث تجوب لجان المديرية المدن والقرى لإيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها.

وكشف مدير المتابعة عن أنه بلغت عائدات مديرية أوقاف الإسكندرية وحدها من الصكوك العام الماضى ما يزيد على ١٠ ملايين جنيه، وتمثل ما يزيد على ١٠٪ من عائدات الوزارة والتى بلغت أكثر ٩٠ مليون جنيه، وقد كان نصيب محافظة الإسكندرية من لحوم الأضاحى العام الماضى ما يزيد على ٦٥ طنًا، تم توزيعها على مستحقيها بالمحافظة.

وأوضح أنه تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة في جميع أنحاء المحافظة والتى تم توزيعها على النحو التالى:

مقر لجنة شرق بعمارات الأوقاف الدور الأرضي بجوار مسجد على بن أبي طالب، والمسؤول الشيخ حاتم أبوبكر عبدالكريم ورقم هاتفه 01022118947، ولجنة محرم بك بالطريق السريع أعلى مسجد الرحمن، والمسؤول الشيخ عبدالوهاب محمد عبدالمطلب دويدار 01030552202، ولجنة العجمي بالهانوفيل الرئيسي أعلى مسجد محمد موسى، والمسؤول الشيخ محمد حسين أبوزيد 01143600720، ولجنة وسط أعلى مسجد سيدي عبدالرزاق، والمسؤول الشيخ إبراهيم رمضان سالم فرج 01024051234، ولجنة المنتزه بشارع 45 العصافرة قبلي أعلى مسجد الصابرين، والمسؤول الشيخ محمد عبدالعزيز عوض 01222826119، ولجنة العامرية أول بعرب العراوة أعلى مسجد النور المحمدي بجوار القسم، والمسؤول الشيخ عبدالرازق عبدالله عبدالرازق 01223351030، ولجنة غرب بشارع الأمير لؤلؤ القباري أعلى مسجد أهل الذكر، والمسؤول الشيخ ماهر عبدالجواد أحمد 01061398025، ولجنة العامرية ثان بطريق العامرية كينج مريوط مربع الورش، والمسؤول الشيخ أحمد إبراهيم أحمد عاشور 01000194520، ولجنة برج العرب بمدينة برج العرب الجديدة، أعلى مسجد العتيق، والمسؤول الشيخ إبراهيم إبراهيم محمد عبداللطيف 01113233352، ولجنة الجمرك بشارع فرنسا، أعلى المسجد الأرضي، زنقة الستات، والمسؤول الشيخ أشرف محمد على سليمان 01285725840، ولجنة الرمل شارع 45 العصافرة قبلي، أعلى مسجد الصابرين، والمسؤول الشيخ عبدالسلام رزق عبدالسلام 01004345007، بالإضافة إلى المساجد الكبرى بالمحافظة.

Advertisements