شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس حار رطب السبت.. والعظمى 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 35 )، السواحل الشمالية ( 86– 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 18 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 25»، الإسكندرية «29 – 23»، قنا «40- 28»، الأقصر «40– 30»، أسوان «41 – 31».

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