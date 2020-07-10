شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم المحافظات تستقبل راغبي الترشح لانتخابات «الشيوخ» وسط إجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محاكم المحافظات لاستقبال راغبي الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، ولمدة أسبوع وسط إجراءات احترازية وأمنية مشدددة، في ظل انتشار فيروس كورونا، فيما تواصل المستشفيات إجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح.

في المنيا، أعلن المستشار اشرف عقيل، رئيس المحكمة الابتدائية الانتهاء من الاستعدادات لتخصيص مقر للجنة المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستقبال الراغبين في خوض الانتخابات، مشيرًا انة تم اتخاذ الإجراءات الوقائية .

وكلفت الدكتورة دعاء شلقامي أمين عام المحكمة، مجموعة عمل لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الابتدائية بالقيام بأعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد المخصصة للراغبين في الترشح .

ومن جانبه، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، لجنة لمراجعة المقرات الانتخابية ومدي تطبيق منظومة الحماية المدنية وتوفير المياه والكهرباء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وتقديم مقترحات بمقرات بديلة لمقرات الامتحانات .

وأعلنت مديرية الصحة إجراء 9 أشخاص من الراغبين في خوض انتخابات الفحص الطبي داخل لجنة مستشفي المنيا العام، بينهم 4 من ائتلاف الأحزاب و5 من المستقلين .

وفي الشرقية، أنهت محكمة الزقازيق الإبتدائية برئاسة المستشار حامد سرحان، إستعدادتها وتقرر اتخاذ وإحترازية مشددة، خلال دخول وخروج المتقدمين بأوراق ترشحهم بشكل منظم من البوابة الجانبية للمحكمة منعا للتزاحم، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل قاعة المحكمة بالدور الأول علوي والخاصة بتلقي الطلبات، علاوة على أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بالقاعة والمكاتب الإدارية ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين .

وواصلت مستشفيات الزقازيق العام، والصدر، والقنايات المركزي، والأحرار التعليمي إستقبال المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات وقائية وإحترازية مشددة،، لافتا إلى أن هناك ١٢ أجروا الكشف الطبي بالمستشفيات منذ بدء الإجراءات الأربعاء الماضي وحتى أمس.

وفي الاسكندرية، قال الدكتور عماد خلف مدير ادارة الطب العلاجى المركزى في مديرية الشؤون الصحية إنه تم توقيع الكشف الطبى الشامل على ١٧ مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيام فتح باب الكشف الطبى بالمستشفيات المخصصة لهذا الغرض وعددها 5 مستشفيات أمس الأول، لافتًا إلى وصول عدد من أنهوا الكشف الطبي إلى 27 .

وفي مطروح، قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة إن مستشفيات المحافظة بدأت استقبال راغبى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى ولم يتقدم سوى شخص واحد فقط حتى أمس الأول، مشيرًا إلى أن المستشفيات المشاركة هي «العلمين النموذجي» و«مطروح العام»، علاوة على المجلس الطبى العام بمطروح.

وفي المنوفية، تقدم 7 من المرشحين المحتملين لإجراء الكشف الطبي بمستشفيات محافظة المنوفية خلال اليوم الثاني المخصص لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للإنتخابات طبقاً لشروط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وفي شمال سيناء، استعدت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المتقدمين للانتخابات، وم تشكيل لجنة طبية بمستشفي العريش العام لاجراء الكشف الطبى والتحاليل اللازمة لهم، إلا أنه لم يتقدم أحد خلال أول يومين لبدء توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح.

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وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة أنه تحدد مستشفى العريش العام لاستقبال المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية واجراء الكشف الطبى عليهم وفقا للاجراءات المتبعة، مشيرًا إلى تجهيز مقر لاستقبالهم بالمستشفى إلى جانب أدوات ومعامل التحاليل المختلفة والأشعات والمجلس الطبى

وفي الأقصر، أجرى ٧ من المرشحين المحتملين الكشف الطبي، وقال الدكتور طاهر ايوب وكيل وزاره الصحه انه يتم الكشف بمستشفيات الاقصر الدولي وارمنت التخصصي تحت اشراف المجالس الطبيه المتخصصه بالاقصر، على أن تكون التظلمات يوم الخميس الموافق 16 يوليو المقبل.

وفي البحر الأحمر، أنهي مسؤولو محكمة الغردقة الابتدائية برئاية المستشار اسامة عنبر رئيس المحكمة استعداداتهم لتلقي طلبات المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات

وفال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحديد مقرين لاجراء الكشف الطبي على المتقدمين للترشح احدهما بمدينة الغردقة والثاني بمدينة راس غارب وسيكون المعمل المشترك لفحص الدم من المواد المخدرة للمرشحين بمدينة الغردقة وتم تخصيص عدد من الاطباء في عدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين، مشيرًا إلى انه لم يتقدم أي مرشح لاجراء الكشف الطبي منذ فتح باب الكشف الطبي

وفي قنا، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة إنه تم توقيع الكشف الطبي على 8 من راغبي الترشح بعد تقدمهم بأوراقهم للكومسيون الطبى التابع لمديرية الصحة.