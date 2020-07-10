شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء تصحيح العينة العشوائية للتاريخ السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة التاريخ للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وخلال الاجتماع، قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوى السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر إجابة صحيحة في أسئلة النقد والتقييم ويحصل الطالب على الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.

وبالنسبة لأسئلة بم تفسر، فقد أقرت اللجنة أنه يكتفى بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة التاريخ، السبت 11 يوليو 2020.

وقام الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، رئيس عام الامتحانات، بطرح سؤال في نهاية الاجتماع على موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية: هل أسئلة الامتحان كانت شاملة لكل وحدات المنهج؟

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وجاءت الإجابة أن الأسئلة كانت شاملة لكل جزئيات المنهج، وتقيس المفاهيم التاريخية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، ومراعاة كل الفروق، وإتاحة الفرص لجميع الطلاب، وفي ضوء نتيجة العينة العشوائية سيتم اعتماد نموذج الإجابة أو تعديله.