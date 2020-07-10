محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على على جثة شاب ملقاة في قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بعين شمس.
وكان تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من بعض الأهالي بدائرة القسم، بالعثور على جثة شاب بدائرة القسم.
وبالإنتقال لمكان البلاغ تم العثور على جثة الشاب وتم نقله لمشرحة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بفحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحث القاهرة تُكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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