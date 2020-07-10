مباحث القاهرة تُكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بعين شمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على على جثة شاب ملقاة في قطعة أرض بالقرب من أحد المستشفيات بعين شمس.

وكان تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من بعض الأهالي بدائرة القسم، بالعثور على جثة شاب بدائرة القسم.

وبالإنتقال لمكان البلاغ تم العثور على جثة الشاب وتم نقله لمشرحة المستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بفحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.