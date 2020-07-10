القبض على مستريح جديد استولى على 6 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه بقصد توظيفها بالإسكندرية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، و3 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة "الخضروات والفاكهة" والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 6 مليون جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.