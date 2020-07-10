ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها بمنطقة البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت مباحث القاهرة، شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة البساتين. كان رجال الإدارة بمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، نجحوا في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية")، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- هاتف محمول). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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