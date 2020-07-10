مباحث القاهرة تضبط المتهم بتزوير المستندات الحكومية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية ، تعليمية ، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وتم بإرشاده ضبط 2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوي على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورهم لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين، وكذا (مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.